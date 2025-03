Ventimiglia, asfaltatura in località Peidaigo e in via Forte San Paolo: al via i lavori (Foto)

Sono iniziati ieri, e proseguono spediti, i lavori di asfaltatura in via Forte San Paolo e in località Peidaigo a Ventimiglia. Nella giornata odierna il vicesindaco Marco Agosta si è recato sul posto per verificare l'andamento dell'intervento che procede senza intoppi.

Per consentire lo svolgimento dell'intervento in totale sicurezza la strada rimarrà chiusa, dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17, fino alla fine dei lavori.

Domani, invece, inizieranno i lavori di asfaltatura in corso Limone Piemonte. La via, fino alla fine dell'intervento sarà percorribile a senso unico alternato.