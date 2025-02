Cambia la viabilità a Ventimiglia. Verrà chiuso al traffico un tratto di via Forte San Paolo e di località Peidaigo per nuovi lavori di asfaltatura.

Per consentire lo svolgimento dell'intervento in totale sicurezza la strada sarà, perciò, chiusa dal 3 marzo dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17 fino alla fine dei lavori.

A coloro che vivono o transitano giornalmente in quella zona si consiglia di prestare attenzione e, in alternativa, di passare da via Sant'Anna.