Nell'ambito della rassegna Orientamenti, l’ISISS Fermi-Polo-Montale incontra Paolo Nespoli

Il giorno 28 febbraio 2025 le classi 4T liceo scientifico OSA (Opzione Scienze Applicate), 5T liceo scientifico OSA , 4A RIM (Istituto Tecnico Relazioni Internazionali e Marketing), 4B RIM, 4A AFM (Istituto Tecnico Amministrazione Finanza e Marketing) dell’ISISS Fermi-Polo-Montale, con le docenti accompagnatrici A. Amelio, M. Di Giorno e L.E. Pirovano si sono recate all'auditorium della camera di commercio di Imperia per incontrare l'astronauta Paolo Nespoli, in un evento organizzato nell'ambito della rassegna Orientamenti della regione Liguria.



"L’incontro, totalmente gratuito, è stato organizzato nell’ambito della Settimana delle STEM - acronimo inglese riferito a diverse discipline: Science,Technology, Engineering e Mathematics - per avvicinare studentesse e studenti al meraviglioso universo e a un personaggio fantastico come Paolo Nespoli che ha partecipato a ben quattro missioni spaziali. L’obiettivo degli organizzatori è stato certamente raggiunto: i ragazzi del nostro Istituto di scuola secondaria di secondo grado, preparati sapientemente all’incontro dalle docenti accompagnatrici, si sono lasciati ispirare dallo spirito di avventura e dalla straordinaria storia dell’astronauta Paolo Nespoli … chissà che fra loro non si celi un futuro colonizzatore di Marte!".