Bordighera, divieto di sosta e senso unico alternato in via Vittorio Emanuele

Scatta il divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli ambo i lati in via Vittorio Emanuele, tra via Girolamo Rossi e via Palermo, a Bordighera nella giornata odierna, fino alle 18, per garantire il posizionamento di una piattaforma autocarrata finalizzata ad effettuare lavori di manutenzione all'antenna telefonica.

Istituito, inoltre, il senso unico alternato, regolato da movieri, nel tratto di via Vittorio Emanuele tra via Girolamo Rossi e via Palermo. I pedoni devono, perciò, transitare sul marciapiede lato monte usufruendo degli attraversamenti pedonali più prossimi.

Lo stabilisce un'ordinanza emessa dalla polizia locale ritenuto necessario adottare opportuni provvedimenti per garantire la sicurezza del traffico, tenuto conto delle particolari caratteristiche strutturali della strada.