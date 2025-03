Sanremo: subappalto da 148mila euro per il campus scolastico e sportivo al Mercato dei Fiori

Sanremo accelera sulla trasformazione del Mercato dei Fiori in un campus polivalente scolastico, tecnologico e sportivo con finalità sociali tramite l’affidamento di un nuovo subappalto per la realizzazione delle pareti in cartongesso, fondamentale per il completamento della struttura.

L'iniziativa rientra nel programma del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Con un budget complessivo di oltre 4,4 milioni di euro, l'opera punta a ridurre il disagio sociale e il degrado urbano, trasformando una storica struttura cittadina in un centro di innovazione e aggregazione.

L'esecuzione del lavoro è stata affidata alla ditta ICR CARTONGESSI S.R.L. per un importo di 148.003,66 euro. La società sarà appunto responsabile della realizzazione delle pareti in cartongesso, una componente essenziale per il completamento degli ambienti interni del campus.

Si tratta di un passo importante nella realizzazione dei lavori, che nel corso del tempo hanno incontrato alcune difficoltà iniziali dovute all'indisponibilità di alcune aree occupate dalla Regione Liguria e dalla Confederazione Italiana Agricoltori. Dopo una consegna parziale a dicembre 2023, il cantiere è stato pienamente operativo a partire dal 6 febbraio 2024.