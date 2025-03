Gabriele Amarella confermato segretario politico di Forza Italia a Ventimiglia.

"Ricoprirò il ruolo di segretario cittadino con equilibrio, responsabilità, buon senso ma soprattutto con disponibilità totale per contribuire a far crescere ancora Forza Italia" - commenta Gabriele Amarella - "Ringrazio l'onorevole Claudio Scajola per la vicinanza, per la sua stima e fiducia nei miei confronti e auguro buon lavoro all'amico Simone Vassallo, neo segretario provinciale. Il congresso di venerdì testimonia una forte crescita del nostro partito come non si vedeva da tempo".

Dopo il congresso di venerdì FI Ventimiglia resta, infatti, sotto la guida del consigliere comunale di maggioranza Amarella che ha come obiettivo continuare a far crescere il partito insieme ai membri della segreteria che saranno Milena Raco, segretario regionale azzurro donna e assessore a Ventimiglia; Davide Longordo, segretario regionale Forza Italia giovani, Carola Sciandra, segretario Principale di Forza Italia Giovani; Cristina d'Andrea, consigliere comunale a Ventimiglia; Giorgio Valfre', ex sindaco di Ventimiglia; Antonino Falzone, che è stato più volte amministratore di Ventimiglia; Mara Cilli; Cristian La Fata; Marco Ficarra; Federico Mulas; Simona Masocco; Maurizio Rea; Fabiana Ragno; Aliki Stravides; Roberto Parodi, consigliere comunale a Ventimiglia; Filippo Bistolfi, vice coordinatore regionale Forza Italia; Marco Pianetti; Gigliola Coppo; Sergio Cortese Paolo Barabaschi, che è stato più volte amministratore; Chiara Giovinazzo, segretario Forza Italia giovani a Ventimiglia; Franco Ventrella, capogruppo forza Italia in consiglio comunale a Ventimiglia, e Marco Agosta, vicesindaco di Ventimiglia.