Antonio Privitera eletto responsabile della Fit Cisl Imperia, per lui una conferma avvenuta durante l’assemblea territoriale dell'organismo sindacale

Antonio Privitera è stato eletto responsabile della Fit Imperia, la federazione dei trasporti della Cisl. Per lui una conferma avvenuta durante l’assemblea territoriale della Fit Cisl Imperia alla presenza del segretario generale della Fit Cisl Liguria Mauro Scognamillo e della responsabile della Cisl Imperia Antonietta Pistocco: “Ringrazio per la fiducia nei miei confronti - spiega Privitera - c’è ci sono tanti settori su cui bisogna lavorare ancora di più per trovare una soluzione. Finalmente vediamo la luce per Riviera Trasporti con la messa 'in house' da parte della Provincia, una soluzione a tutela dei lavoratori per evitare conseguenze gravissime. Ma ora si decida di puntare sul trasporto pubblico con nuovi investimenti. Poi c’è anche tema dell’igiene ambientale che merita particolare attenzione”, spiega Privitera.