Ventimiglia, scuola nel centro anziani. M5S: "Problemi di sicurezza e aria irrespirabile"

"Al centro anziani di Via Veneto mancano le condizioni di sicurezza. Soltanto qualche giorno fa, siamo venuti a conoscenza dei malesseri, mal di testa e crisi respiratorie verificatisi tra i ragazzi frequentanti gli spazi del centro anziani adibiti ad aule scolastiche. Abbiamo lanciato l’allarme e presentato un esposto all’asl, ai vigili del fuoco, alla prefettura, chiedendo un sopralluogo urgente. A nostro avviso, non v’è in quei locali il regolare ricambio d'aria fondamentale per garantire la salubrità degli ambienti indoor e diminuire il rischio di circolazione di virus, batteri e altri microrganismi patogeni. A quanto pare l’apertura delle piccole finestre a vasistas (sopra le ampie vetrate) blocca l’impianto di riscaldamento, dunque restano chiuse e l’aria è irrespirabile. Ci riferiscono che il locale sia progettato per 20 anziani in situazione di svago, mentre è stato diviso con provvisorie pareti in cartongesso per creare delle aule, ove si trovano 80 ragazzi seduti fissi per ore. Le Autorità preposte valuteranno sé questa modifica e regolare o meno; di certo il risultato è inaccettabile riguardo alla salute dei ragazzi. Il centro peraltro costituisce ancora zona di cantiere, con taglio di marmi all’esterno e conseguente aspirazione delle polveri all’interno. Certamente verrà valutato anche questo aspetto. Leggiamo da una comunicazione ufficiale del Comune di Ventimiglia al M5S che, in buona sostanza, tutto va bene e che il centro è oggetto di quotidiane verifiche da parte dei tecnici del comune. Peccato che nulla va bene e infatti i bambini verranno spostati altrove. Ci viene ulteriormente replicato che, comunque, lo spostamento era già stato deciso e che l’avrebbero attuato in questi giorni. Benissimo, in questo modo ci confermano che il problema esisteva da settimane, che il Comune ne era a conoscenza e che, ciononostante, i bambini sono stati lasciati lì dentro per tutti questi giorni.

Ora si dice che lo spostamento avverrà entro il 10 marzo, forse anche prima. A nostro avviso in mancanza di verifiche delle autorità preposte, il centro deve essere chiuso immediatamente".

A dirlo l'esponente del Movimento 5 Stelle locale Maria Spinosi.