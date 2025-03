Taggia al lavoro per i Carri Fioriti: iniziati i preparativi nelle ex caserme Revelli (Foto)

Sale l’attesa per il Corso Fiorito 2025, l’evento che il 16 marzo porterà un’esplosione di colori e profumi a Sanremo, anticipando l’arrivo della primavera con una spettacolare sfilata di carri infiorati, allestimenti floreali e decorazioni artistiche. Anche a Taggia i preparativi sono entrati nel vivo, con il team delle infioratrici della Pro Loco al lavoro nelle ex caserme Revelli per dare forma al carro che rappresenterà il comune nell’attesa manifestazione.

Sotto lo sguardo attento dell’assessore al turismo Barbara Dumarte, degli scultori Valentina Martini e Diego Lorenzi e con la supervisione del maestro floreale Francesco Piccirilli, le infioratrici della Pro Loco di Taggia, guidate da Maddalena Pastorino, hanno iniziato l’allestimento del carro. Quest’anno, il tema della manifestazione è "Riviera dei Fiori, Giardino d’Europa", mentre a Taggia è stato assegnato il soggetto "Francia: Une fleur pour mon amour", un omaggio alla tradizione romantica e floreale d’Oltralpe.

A esprimere soddisfazione per il lavoro in corso è stata proprio l’assessore Barbara Dumarte, che ha dichiarato: "Ringrazio tutti quanti per l’impegno. Ogni anno è sempre un periodo delicato, ma grazie a tutti i preparativi stanno andando nella giusta direzione. Voglio ringraziare la Pro Loco e tutti i volontari che stanno lavorando per la riuscita dell'evento".

Il Corso Fiorito, nato nel 1904 durante la Belle Époque come Festa della Dea Flora, era inizialmente una parata di carrozze ornate con creazioni floreali che attraversavano le vie di Sanremo. La manifestazione, diventata poi Italia in Fiore nel dopoguerra, ha trasformato Sanremo nella città dei fiori per eccellenza, arricchendo la sfilata con bande musicali e gruppi folcloristici.

Con il lavoro meticoloso e creativo che procede a ritmo serrato, Taggia si prepara a stupire ancora una volta, portando la sua tradizione, il talento delle infioratrici e la bellezza dei fiori all’interno di uno degli eventi più attesi della stagione primaverile.