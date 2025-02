SanremoJunior Italia 2025: giovani talenti da tutta Italia alla conquista del Grand Prix (Foto e video)

Provengono da 27 provincie di 11 regioni italiane (Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto) i 36 Semifinalisti che venerdì 28 febbraio e sabato 1° marzo disputeranno le fasi semifinali e finale di SanremoJunior Italia, 16° edizione, al Teatro dell’Opera del Casinò Municipale di Sanremo.

Sono il frutto delle selezioni sul territorio, che hanno consentito a questi giovani cantanti fra i 6 ed i 15 anni di approdare alla Finale Nazionale, che decreterà chi porterà la bandiera dell’Italia alla Finale Mondiale di mercoledì 26 marzo al Teatro Ariston.

Nel tempio della musica italiana, infatti, i rappresentanti di circa 25 nazioni europee ed extraeuropee si daranno battaglia per conquistare il Grand Prix 2025, accompagnati dalla sanremoJunior Orchestra, composta da 32 elementi.

La Liguria avrà una sola rappresentante: Aurora Biondi, 13 anni di Imperia, che concorre con il brano From the start di Laufey.

Le semifinali e la finale di SanremoJunior Italia sono iniziate con un incontro fra i concorrenti ed il cantante/autore e Presidente di Giuria, Franco Fasano. Poi, nel pomeriggio, le prove ed in serata, alle 21.00, la prima Semifinale.

Sabato alle ore 11.00 si svolgerà la seconda Semifinale e nel pomeriggio verranno comunicati i nomi dei finalisti che si esibiranno in serata.

Alle ore 21.00, infatti, prenderà il via la Finale Nazionale Italia 2025, che decreterà i primi 3 classificati di ogni Categoria (6/9 anni, 10/12 anni e 13/15 anni), più il vincitore del Premio del Comitato SanremoJunior ed il vincitore assoluto: il Grand Prix 2025, che rappresenterà il nostro Paese alla Finale Mondiale di mercoledì 26 marzo.

Sia le 2 Semifinali, sia la Finale saranno visibili in diretta Streaming sul canale YouTube di SanremoJunior .A condurre i 3 spettacoli sarà Maurilio Giordana.

“Anche quest’anno Sanremo sarà invasa da giovani concorrenti provenienti da quasi tutta l’Italia. - Afferma il Patron, Cav. Uff. Paolo Alberti - Potranno esibirsi nella città della musica, a pochi giorni dalla fine del Festival, accompagnati da genitori, familiari, insegnanti di canto ed amici. Un fine settimana indimenticabile per famiglie che coglieranno l’occasione per visitare la città dei fiori probabilmente per la prima volta. Il nostro concorso è anche questo, far giungere a Sanremo nuovi visitatori, che diversamente non avrebbero avuto l’occasione di conoscere da vicino la città, in un momento di bassa stagione, dopo l’abbuffata festivaliera. Concludo ringraziando tutto il mio Staff organizzativo e tutti i miei collaboratori sparsi sul territorio”.

Presente anche l'assessore al turismo Alessandro Sindoni: "Vedo un po' di tensione tra di voi, ma non dovete averne. Quest'anno ero sul palco dell'Ariston a premiare un giovane come Settembre e chissà che un giorno non possa esserci qualcuno di voi. Sanremo è la città della musica, non solo durante il Festival, ma voglio farla ancora di più. Queste manifestazioni hanno il compito di arricchire il patrimonio artistico, culturale e musicale della Città dei Fiori".

"Cercheremo di incoraggiare tutti a continuare - afferma invece Franco Fasano - Ci limiteremo solo a indicare chi sarà più pronto a rappresentare l'Italia alla finale mondiale. Questi non sono prodotti discografici, ma prodotti di sogni, nati dalla passione".