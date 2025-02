Santo Stefano al Mare: domenica 2 marzo Festa di Carnevale a partire dalle 14.30 in Piazza Scovazzi

Anche quest’ anno l’atteso appuntamento col Carnevale è arrivato! Domenica 2 marzo a partire dalle 14.30 in Piazza Scovazzi a Santo Stefano al Mare arriverà il 'Supercarnevale2025'. Una splendida coreografia accoglierà i bimbi e i grandi in maschera per la sfilata che decreterà quali saranno i costumi più belli ed originali a cui andrà un premio. E’ prevista una postazione truccabimbi e lo spettacolo di Carnevale con Squilibrio Show mentre i trampolieri passeggeranno nelle vie del centro.



Alle 16,30 la manifestazione proseguirà in Piazza Saffi dove l’ Associazione Pro Santo Stefano organizza la tradizionale rottura della pentolaccia e un laboratorio per la realizzazione di mascherine oltre alla distribuzione dei tradizionali crustoli e proseguirà la campagna di tesseramento, mentre i più grandi potranno festeggiare con la musica proposta dai locali per chiudere la serata in un tripudio di allegria e colori. Commenta l’assessore Maria Teresa Garibaldi: “ Anche quest’anno l’amministrazione comunale ha organizzato la festa di Carnevale, una tradizione che ci permette di ritrovarci insieme, celebrando la nostra comunità con gioia e creatività. Un momento di festa per tutto il paese!”