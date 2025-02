Regione Liguria, tutto esaurito per orientamenti Dreamers con Paolo Nespoli a Imperia (Foto)

Doppio tutto esaurito all’auditorium della Camera di Commercio di Imperia per l’evento Orientamenti Dreamers, organizzato dalla Regione Liguria, con Paolo Nespoli. 900 gli studenti presenti, suddivisi in due turni durante la mattinata, che hanno potuto ascoltare l’esperienza lavorativa e di vita di uno dei più grandi astronauti italiani introdotto dall’assessore regionale alla Programmazione del Fondo Sociale Europeo Marco Scajola. L’incontro segue il filone delle materie Stem alle quali è stato dedicato tutto il mese di febbraio, con l’obiettivo di avvicinare gli studenti alle competenze a esse correlate, sempre più richieste dal mondo dell’occupazione.



“Vedere una sala piena in ogni ordine di posto, per due volte in una sola mattinata, con studenti attenti, curiosi e interessati alla grande esperienza di Paolo Nespoli è un risultato straordinario che rimarrà a lungo nella storia di Orientamenti – dichiara l’assessore regionale alla Programmazione Fse Marco Scajola -. Abbiamo avuto un interesse molte forte da parte del mondo scolastico imperiese, proponendo un evento di assoluto livello con uno dei più grandi astronauti della nostra storia. È con questo tipo di iniziative che vogliamo formare i giovani, accompagnandoli all’interno del percorso didattico e, a seguire, dal mondo della scuola a quello del lavoro. Attraverso le fondamentali risorse del Fondo sociale europeo continueremo a unire ai nostri corsi di formazione, testimonianze, lezioni ed esperienze coinvolgenti come quella vissuta oggi”.



“Abbiamo raggiunto più di 2.500 ragazzi grazie al tour di Orientamenti dedicato alle STEM - commenta l’assessore regionale alla Formazione Simona Ferro –. L’astronauta Paolo Nespoli è un ‘dreamer’ che con la sua testimonianza riesce davvero a ispirare i giovani liguri, con particolare riferimento alle materie scientifiche, e questa mattina ha raccontato il suo percorso professionale e di vita a Imperia, dopo aver già incontrato centinaia di studenti a Genova e Savona. Grazie ad appuntamenti come quello di oggi aiutiamo davvero i ragazzi a inseguire i loro sogni. Lunedì, a Genova, Orientamenti torna con lo psicoanalista e scrittore Massimo Recalcati: l’appuntamento è già sold out, a dimostrazione di quanto questo format piaccia ai giovani e alle famiglie”.

"Se continuare il percorso di studi, quale strada scegliere o dove volersi confrontare nel mondo del lavoro lavoro, in sintesi il “cosa farò da grande” è una scelta fondamentale ed è importante che le Istituzioni siano vicino ai nostri ragazzi in una fase così delicata, donando loro tutto il supporto possibile - aggiunge l'assessore del Comune di Imperia Laura Gandolfo-. In quest’ottica ritengo Orientamenti un incontro di grandissimo supporto per il quale ringrazio Regione Liguria e Marco Scajola di averlo portato nella nostra Città. A nome del sindaco Claudio Scajola rivolgo un sentito benvenuto a Imperia al nostro illustre ospite, ringrazio gli insegnanti per il loro costante impegno e i nostri giovani per la maturità con cui affrontano ogni occasione di crescita".



Nespoli era bambino negli anni ‘70, il sogno di diventare astronauta era comune a molti in quegli anni. Una trentina di anni dopo Nespoli era davvero nello spazio e ha quindi condiviso con gli studenti la sua esperienza, parlando delle sfide, delle difficoltà e delle soddisfazioni della sua carriera. “I ragazzi sono già curiosi e assetati di conoscenza – ha spiegato l’astronauta –. Il mio messaggio per loro è di guardarsi dentro, capire cosa li appassiona e lavorare per farlo diventare una professione. Non c’è niente di più gratificante che fare ciò che si ama e poterlo trasformare in un’opportunità di vita”.



Nel suo anniversario Orientamenti, con il motto tutto l’anno da 30 anni, continuerà ad ampliarsi con diverse iniziative. Il prossimo evento in programma è previsto per lunedì, 3 marzo, a Genova dove docenti e genitori potranno ascoltare Massimo Recalcati.