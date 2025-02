Sanremo: Panathlon, Istituto Centro Levante e Famija Sanremasca insieme per raccogliere rifiuti sulle spiagge (Foto)

L’Istituto Comprensivo Centro Levante di Sanremo, il Panathlon Sanremo Imperia e la Famija Sanremasca hanno organizzato, nelle scorse settimane, due mattinate di ‘Plogging’ per i giovani studenti delle seconde Medie ‘Calvino’.

Nelle aree di Porto Vecchio, alle spiagge Arenella e Morgana e Pian di Nave, 70 giovani hanno camminato e raccolto, con guanti e pinze, una quantità di rifiuti impressionante. Oltre 150 Kg di peso, oltre 80 sacchi e sacchetti colmi e ben differenziati. Bottiglie di vetro e cocci, plastiche di ogni tipo, rifiuti indifferenziati di ogni sorta, compreso dozzine di mozziconi. Il tutto successivamente ben conferito nel centro cittadino di raccolta.

I loro docenti in accompagnamento hanno collaborato con entusiasmo e gli organizzatori: il presidente del Panathlon Angelo Masin e il consigliere della Famija Sanremasca e del Panathlon Gianni Manuguerra li ringraziano. Oltre alla coordinatrice, la Prof.ssa Daniela Bordoli, hanno partecipato la Prof.ssa Monica Cassese, il Prof. Manuel Renza, le prof.sse Tieri e Pagliero.

“Sempre più spesso si incontrano persone, cittadini e sportivi – evidenziano gli organizzatori - che non si limitano al ‘passeggio’ fine a se stesso, ma lo arricchiscono con uno o più gesti di civiltà, educazione, stile e buon senso, raccolgono da terra ciò che altri hanno abbandonato poiché privi di quelle qualità. Sanno che è comunque poca cosa, ma, come diceva Madre Teresa di Calcutta ‘ogni nostro gesto è come una goccia nell’oceano ma, se non lo facessimo, all’oceano quella goccia mancherebbe’. Quindi, bravi ragazze e ragazzi, siamo certi che la vostra sensibilità e cultura vi sarà utile anche per affrontare nuove sfide in modi nuovi”.