Ospedaletti, ripristinata la connessione dopo il black-out informatico: ora il Comune chiede i danni

Grazie all'intervento congiunto di operai specializzati Tim e di una ditta che si occupa specificamente di quel genere di riparazioni, dal primo pomeriggio di ieri la connessione alla rete internet è stata ripristinata su tutto il territorio comunale, in tempi anche più brevi rispetto alle previsioni. Gli Uffici comunali stanno ancora operando tramite una linea di emergenza che è stata ripristinata con modalità urgente dalla ditta Sistel di Sanremo, in attesa del totale ripristino delle diverse linee dedicate e certificate, mentre quelle di normale e quotidiano utilizzo risultano funzionanti. Nel frattempo, come preannunciato nel precedente comunicato stampa, il Comune di Ospedaletti ha inviato una lettera di richiesta danni alla ditta incaricata della posa della fibra per i disagi subiti a seguito del tranciamento dei cavi di connessione alla locale centrale Tim.