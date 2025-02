Bordighera: creati due 'parcheggi rosa' in piazzale Zaccari e in piazza Garibaldi per la sosta con tempo limite a disco orario di due ore

A Bordighera, in piazzale Zaccari e in piazza Garibaldi, sono stati creati due “parcheggi rosa”, spazi appositi riservati alle donne in gravidanza o ai genitori di bambini fino a 2 anni per la sosta con tempo limite a disco orario di due ore.

Per usufruirne è necessario esporre sulla vettura l’apposito “permesso rosa”, da richiedere presso il Comando di Polizia Locale con le seguenti modalità.

Le future mamme devono presentare due fototessera e un certificato medico che attesti la gravidanza e indichi la data presunta del parto. Il permesso viene rilasciato con validità fino ai due anni di vita del nascituro.

Nel caso in cui non sia stato già richiesto il permesso rosa durante la gravidanza, al momento della registrazione della nascita l’Ufficio Anagrafe consegna l’apposito modulo da compilare e presentare, insieme a due fototessera di uno dei genitori, al Comando di Polizia Locale. Il permesso, che può essere rilasciato alla madre o al padre, ha validità fino ai due anni di vita del bambino.

Nel caso in cui il bambino sia già nato, la madre o il padre devono presentare al Comando di Polizia Locale il certificato di nascita del bambino oltre a due fototessera di uno dei genitori; anche in questo caso il permesso rosa è valido fino ai due anni di vita del bambino.

Si ricorda che il Comando di Polizia Locale di Bordighera, in piazza Mazzini 14, riceve il pubblico secondo gli orari sottoriportati:

· lunedì: 9.00 – 12.00

· martedì: 15.00 – 18.00

· mercoledì: 9.00 – 12.00

· giovedì: 9.00 – 12.00

· venerdì: 9.00 – 12.00

· sabato: 9.00 – 12.00