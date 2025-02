In uscita il un nuovo singolo del cantautore ventimigliese Amado dal titolo 'Uno bianca', in collaborazione con l'artista brasiliano Jova

É disponibile da venerdì 28 febbraio 2025 (per Indaco Records, in distribuzione Altafonte) un nuovo singolo del cantautore di Ventimiglia Amado feat. Jova, un brano dal titolo 'Uno Bianca', una nuova e seconda collaborazione tra i due artisti, dopo il successo di 'Só Eu'.



Il titolo del brano rimanda alla più efferata banda criminale attiva italiana tra gli anni ottanta e gli anni novanta, rivelatasi poi essere composta dagli stessi poliziotti che avrebbero dovuto scovarla. Da qui, paragonando questo tradimento ad una delusione amorosa, l’Io letterario matura una sfiducia in tutto ciò che lo circonda ed in ogni fede, mettendo persino in dubbio il mondo intorno a lui. Musicalmente la strofa si caratterizza per un certo tropicalismo, sfociando poi in un ritornello in cui le chitarre più tipicamente brit-pop prendono il sopravvento, creando un connubio capace di lasciare curiosità alle orecchie dell’ascoltatore.



Continua quindi il percorso del cantautore della Riviera dei Fiori (a cui è dedicato il suo primo disco dal titolo 'Riviera Airlines'), con il suo mix unico di it-pop, ritmi ballabili, un'adolescenza ad ascoltare i gruppi inglesi, una giusta dose di tristezza che si scontra con i colori del Sudamerica. Un genere che non ha ancora nome, ma che non si può che amare sin dal primo ascolto.

SCOPRI IL BRANO: https://links.altafonte.com/UnoBianca

BIO AMADO:



Amado, classe 1993, è un cantautore della Riviera dei Fiori dalla cultura cosmopolita ma ben radicato nella sua terra. Le sue influenze vanno dai poeti del suo Brasile fino al brit pop. Dopo il buon successo di 'Riviera Airlines', suo LP prodotto da Narduccey, tante novità musicali sono previste per il 2025.

https://www.instagram.com/iosonoamado/



BIO JOVA:



Jova (Diego Jovanholi) è un cantante, cantautore, designer e illustratore di Belford Roxo, Rio de Janeiro. Dopo essersi trasferito a San Paolo, Jova ha continuato il suo progetto solista, dove fonde pop e nostalgia per creare un suono unico e coinvolgente. La sua discografia comprende album come 'Músicas Para Ouvir Perdido Na Floresta' (2020), 'Nada é Fixo' (2021), 'Emergir' (2022) e l'EP 'Casa Caída' (2023). Attualmente si sta preparando per l'uscita del suo prossimo EP, 'Solitude'.

https://www.instagram.com/eusoujova/