Santo Stefano al Mare, incontro in comune tra l’amministrazione e il nuovo direttivo dell’associazione “ProSantoStefano”

Incontro ufficiale in Comune a Santo Stefano al Mare tra il Sindaco Marcello Pallini, l’assessore Maria Teresa Garibaldi ed il nuovo organo direttivo della ProSantoStefano. In rappresentanza dell’Associazione il Presidente Riccardo Bizzarri, la Tesoriera Daniela Diurno e il socio Antonello De Log, ai quali sono andati i sentiti ringraziamenti dell’Amministrazione per il grande successo del contest fotografico realizzato nell’ambito della manifestazione “Il Paese degli Innamorati”, organizzata dal Comune, che ha visto una grande partecipazione di pubblico superando ogni aspettativa.

Il Consiglio Direttivo della ProSantoStefano è così composto:

Riccardo Bizzarri Presidente, Luca Camperi Vice Presidente, Daniela Diurno Tesoriere, Enrica Lanteri Segretaria, Antonella Vacca, Valeria Gambino, Antonella Garibaldi, Palmira Rodi, Candida Murgia, Antonella Garibaldi, Giorgia Corradi, Rachele Bizzarri, Lara Pavone Consiglieri, Luca Frediani e Federico Corradi Revisori.

L’amministrazione comunale ha affidato alla ProSantoStefano la realizzazione del carro che parteciperà a Sanremo in Fiore, il prossimo 16 marzo, impegnando un contributo di 14.000 euro.

L' Assessore Garibaldi dichiara: "Il corso fiorito è una vetrina promozionale importante per i Comuni che partecipano alla sfilata e per Santo Stefano un appuntamento tradizionale a cui Amministrazione e cittadini tengono in modo particolare. Mi congratulo con i membri del nuovo Direttivo e con la loro voglia di partecipare attivamente alla vita del paese con iniziative che vedano coinvolti i più giovani in modo da tramandare alle nuove generazioni tradizioni ed senso di appartenenza al territorio”.