Festival, caso convenzione e turismo nel 2024: l'Assessore regionale Luca Lombardi a tutto campo nell'INTERVISTA

“Il Festival? Impagabile per visibilità e ricadute sul territorio, non soltanto a Sanremo ma un po' in tutta la Liguria, tra dirette e indotte nel breve-medio periodo, calcolate in circa 245 milioni di euro comprendendo hotellerie, ristorazione, pubblici esercizi, taxi e altro ancora. E con un'occupazione notevole: 1.450 posti di lavoro presunti”.

Così l'assessore regionale al turismo Luca Lombardi, protagonista della nuova puntata de ‘L'intervista’, riassume in cifre il successo e l'importanza del più grande evento nazionalpopolare italiano. La Regione è stata, ancora una volta, sponsor istituzionale con uno spot visto nelle cinque serate da quell'enorme massa di pubblico televisivo che soltanto la kermesse riesce ad attirare: “Era pensato per affrontare il concetto di destagionalizzazione, ispirandosi al film ‘Notting Hill’ con protagonista Hugh Grant, potendo contare sullo straordinario clima della Liguria, che può accogliere turisti tutto l'anno”.

Quanto al ‘caso-convenzione’, che costringe il Comune a ricorrere (per la prima volta) a un procedimento di evidenza pubblica per assegnare organizzazione e diritti del Festival, Lombardi è netto: “Non entro nel merito delle questioni legali, ma dico che chiunque sia chiamato a gestirlo deve continuare a renderlo fruibile a tutti gratuitamente, quindi in chiaro dal punto di vista televisivo, con un “cuscino” di trasmissioni prima e dopo e la garanzia di portare avanti il progetto di Festival diffuso, che ha portato ad avere presenze giornaliere in città di 120/130 mila persone. E, ovviamente, deve rimanere a Sanremo”.

L'assessore regionale snocciola, poi, i dati turistici del 2024, che evidenziano 16 milioni 164 mila presenze in Liguria (+0,48%), con la provincia d'Imperia a trainare la crescita (+2,59%), e in particolare Sanremo (+10,62%,), e dati significativi sul fronte degli stranieri. Illustra le strategie avviate per il 2025 e si dice orgoglioso di aver sostenuto il progetto per il turismo alberghiero inclusivo, senza barriere di abilità.