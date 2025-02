Dl Emergenze. Berrino (FdI): "Soddisfazione per particolare attenzione data alla nostra regione"

“Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione anche da parte del Senato del Dl 208/24 Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza e per l’attuazione del Pnrr. Nel provvedimento in questione vi è particolare attenzione per la Regione Liguria. Infatti, l’art. 5 si occupa del territorio di Savona con riguardo alla Funivia Savona San Giuseppe. Lo stesso art. 5 fornisce ulteriori poteri al commissario del Valico dei Giovi per favorire il suo completamento, trattandosi di un’opera fondamentale per il trasporto tra il porto di Genova, la Pianura padana e il Nord Europa. Questo decreto, dunque, è un ulteriore provvedimento a favore dell’Italia e degli italiani, con interventi generali e particolari finalizzati a far crescere l’economia e l’occupazione”.

Così in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Gianni Berrino.