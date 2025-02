Bordighera, domenica grande festa con il Carnevale dei Bimbi

Domenica 2 marzo, dalle 14.30 alle 17.30, il Carnevale dei Bimbi di Bordighera alta regalerà a tutti la magia e l’allegria della festa più allegra e colorata. In piazza Padre Giacomo Viale ci saranno trampolieri in costume, tanta musica per ballare, battaglie di coriandoli, scenografie e una truccabimbi che creerà maschere fantastiche. Nel corso del pomeriggio due spettacoli con numeri di giocoleria ed equilibrismo lasceranno a bocca aperta tra una risata e l’altra, mentre le mascherine più originali potranno partecipare alla sfilata e poi alla premiazione, che chiuderà la festa insieme ad un’ultima, scatenata battaglia di coriandoli.

“Torna il Carnevale dei Bimbi, quest’anno a Bordighera alta, con un pomeriggio di puro divertimento”, commenta l’Assessore Melina Rodà. “Abbiamo organizzato la festa pensando ai più piccoli, con intrattenimento e animazione su misura per loro, ma sono certa che tutti coloro che domenica prossima verranno in piazza Padre Giacomo Viale respireranno gioia, spensieratezza e tanta allegria. Il Carnevale dei Bimbi vi aspetta!”