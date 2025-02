Sanremo: domani sera la Diocesi si stringe in preghiera alla Madonna della Costa per la salute di Papa Francesco

La Diocesi di Ventimiglia-Sanremo si stringe in preghiera per Papa Francesco. Domani sera, dalle 20 alla Madonna della Costa, il Vescovo Antonio Suetta presiederà una serata di preghiera per la salute del Santo Padre, ricoverato al policlinico Gemelli dal 14 febbraio.

Intanto, nel bollettino medico di ieri sera, è stato evidenziato un lieve miglioramento delle condizioni del Papa: non ci sono state nuove crisi respiratorie, il flusso di ossigeno era stato ridotto lievemente, gli esami risultavano migliorati.