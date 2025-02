Sanremo: nuove ecoisole informatizzate, il sistema è attivo e in settimana funziona insieme al 'porta a porta'

Il sistema di raccolta tramite le nuove ecoisole installate nei punti più densamente urbanizzati del territorio, quale stralcio del progetto più generale, è attivo e coesiste ancora per questa settimana con il sistema di raccolta ‘porta a porta spinto’.

La gestione delle isole ecologiche avviene ancora in regime di sperimentazione il cui primo step terminerà nei prossimi giorni con la rimozione dei contenitori condominiali relativi al precedente sistema di raccolta ‘porta a porta spinto’.

“L'utilizzo delle nuove ecoisole informatizzate – evidenzia Gianni Punzo responsabile dei servizi - non obbliga l'utente al rispetto di esposizione dei rifiuti assoggettato da calendario ma consente l'accesso libero di matrici e in orari più rispondenti alle necessità dei produttori: si tratta di un sistema ‘semplificato’, privo di calendari di raccolta da rispettare, pertanto molto più accessibile agli utenti delle zone interessate. Dall'attivazione sperimentale delle ecoisole informatizzate l'attività di controllo, nelle zone di loro influenza nei quartieri del ‘Borgo’ in via Galilei, di ‘Baragallo’ in via San Francesco e via Margotti e nella zona sotto ‘Polo Nord’ (Caduti del Lavoro), avviene quotidianamente nei più svariati orari attraverso verifiche e sopralluoghi da parte degli ispettori ambientali e del personale dell'associazione Rangers d'Italia in stretta collaborazione con il corpo di Polizia Municipale. Sono attivi e di prossima integrazione sistemi di videosorveglianza finalizzati ai controlli ambientali e al fine di ridurre e disincentivare danneggiamenti ed eventuali manomissioni delle apparecchiature”.

Sergio Tommasini, Presidente di Amaie Energia e Servizi: “Dall'attivazione avvenuta nei primi giorni di febbraio si sono rilevate anomalie di conferimenti tipiche e registrabili in questa fase: tra la più comune è certamente il fenomeno degli abbandoni di sacchi e/o conferimenti non corretti. Parallelamente si sono registrate anche delle piccole anomalie di funzionamento. Queste anomalie, grazie ai contatti ed all'esperienza acquisita da realtà simili ad Amaie, in territori ugualmente entropizzati e soggetti a fluttuazione turistica, ed al controllo costante del personale aziendale, sono state davvero contenute ed inferiori ad altri avvii di attività similari a quella messa in campo da Amaie. La Società ed il Comune di Sanremo hanno allo studio ulteriori forme di contatto con gli utenti e di risposta alle esigenze del territorio. Sia attraverso il potenziamento del punto informazioni al Palafiori che attraverso iniziative mirate in località decentrate".

Dal 3 marzo, nelle zone raggiunte dalle comunicazioni (per il ritiro della tessera al Palafiori), sarà in corso esclusivamente il nuovo sistema. Ad oggi, però, non tutti gli aventi diritto hanno ritirato la tessera abilitante all'apertura delle isole ecologiche e, Amaie Energia invita gli utenti che non avessero ancora provveduto al ritiro della tessera a recarsi, anche per delega, al Palafiori di corso Garibaldi aperto tutti i giorni da lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.30.

Negli stessi orari è a disposizione il call center (al numero verde 800 310 042) al quale eco-informatori sono a disposizione per qualsiasi dubbio o approfondimento.