I risultati del torneo annuale benefico di Burraco del Lions club Sanremo Matutia (foto)

Domenica 23 febbraio si è svolto l’annuale torneo di Burraco del Lions club Sanremo Matutia all'Hotel Villa Maria che ci ha messo a disposizione i locali per la competizione e la tavernetta per un ricco Buffet.

In un clima amichevole e distensivo 78 giocatori provenienti da tutta la provincia, hanno disputato la gara seguita dall’arbitro federale Roberto Crivelli che con professionalità è stato di supporto a chi ha avuto bisogno di chiarimenti.

I soci del club hanno collaborato generosamente alla raccolta premi che quest’anno erano numerosi e molto ambiti : da preziosi candelieri di stile moderno a belle cornici, da set di biancheria ad oggetti di arredamento e di profumazione di ambienti... La buona partecipazione ha permesso di raccogliere fondi che il club devolverà in beneficienza. La presidente Elena Lanteri Cravet ha informato, nel corso del suo intervento, che saranno devoluti alla comunità locale e alle esigenze del territorio. Ha poi sottolineato come la solidarietà è alla base della nostra Associazione e che il Servizio è al centro di ogni nostra azione. Un dovuto ringraziamento a tutti è stato rivolto da Ballestra Mluisa a tutti i giocatori ed in particolare agli amici chi ci seguono da anni provenienti anche da altre province. Presente alla premiazione la segretaria distrettuale Sara Muia D’Amico che ha portato i saluti del Governatore Vincenzo Benza assente per impegni istituzionali. Molti soci hanno collaborato attivamente prestando un valido aiuto all’O.D. preposta al Service!



Riportiamo la classifica dei premiati :

1° PREVIATI EMI / BERTOLANI LUISELLA

2° TACCHI GRAZIA / LANTERI ADELINA

3° MALACIHISKAA ELENA / NASO LIDIA

4° CURELLA LUCIA /MERLO PATRIZIA

5° BOMPAROLA FRANCESCO /BIANCHI SUSANNA

PREMIO SIGNORE : BALLESTRA MARIA LUISA / MARINA RULFI

1° PREMIO TECNICO Marra Barbara / MACCARIO EDDA

2° PREMIO TECNICO PICIUCCHIO TONY / NASOLI GIANCARLA



Lions Club Sanremo Matutia