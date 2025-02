Judo, la Kumiai Sanremo brilla: Corneli domina le qualifiche regionali e vola alla finale italiana

Sabato 22 febbraio, presso il Palazzetto dello Sport di Arenzano, si sono svolte le qualifiche regionali di judo under 18, decisive per selezionare gli atleti liguri che potranno accedere alla finale italiana di Judo A2.



La società Kumiai Sanremo Judo ha partecipato alla competizione con l’atleta Enrique Corneli, categoria -81 kg, che ha dominato il torneo vincendo tutti gli incontri per ippon, conquistando così il primo posto e ottenendo la qualificazione alla finale italiana, che si terrà a Genova a fine marzo.



Corneli, tesserato per la Kumiai Sanremo Judo, si prepara inoltre ad affrontare una sfida di rilievo internazionale: nel prossimo fine settimana volerà a Parigi per partecipare alla finale del campionato di judo under 18 A1. L’atleta ha superato con successo diverse competizioni del circuito transalpino, guadagnandosi l’accesso alla prestigiosa finale francese.



Lo staff tecnico della Kumiai Sanremo Judo si dichiara estremamente soddisfatto dei risultati ottenuti, evidenziando il livello di preparazione dell’intera squadra under 18. Infatti, tutti gli atleti sono qualificati tramite la ranking list nazionale. In particolare, Elisa Bottero (-44 kg) ha ottenuto di diritto la qualificazione alla finale italiana A2, mentre Andrea Mastrorillo (-66 kg) parteciperà alla finale italiana A1, in programma nel mese di maggio in Puglia.



A quest’ultimo si affiancheranno anche gli atleti under 18 Federica Marini (-48 kg), Cristina Meluso (-52 kg) e Alessio Maiano (-90 kg), che figurano ai vertici della ranking list e hanno quindi guadagnato la possibilità di competere nella finale A1.





La Kumiai Sanremo Judo è ora impegnata nella preparazione tecnica e atletica dei suoi atleti qualificati alla finale italiana A2 di Genova. La società augura ai suoi tesserati di dare il massimo per ottenere risultati di prestigio e raggiungere l’ambita finalissima italiana in Puglia.