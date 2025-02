"Il Circolo 'Valeria Faraldi' di Rifondazione Comunista Sanremo-Taggia esprime solidarietà e sostegno a Jacopo Siffredi per le dimissioni da Consigliere Comunale di Taggia. Rispettiamo la scelta del nostro giovane e valente iscritto, in attesa di chiarimenti sulle cause che ne hanno determinato le dimissioni di venerdì scorso.

Paolo Germano, Segretario PRC Sanremo-Taggia".