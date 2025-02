Taggia: dimissioni di Jacopo Claudio Siffredi, la solidarietà e il sostegno dell'associazione 'Progetto Comune'

“Si è dimesso il nostro Consigliere di Progetto Comune a Taggia. Pur di non dover sottostare alle pressioni che gli sono state fatte, ha preferito rimanere con la schiena dritta e fare un passo indietro”.

Interviene in questo modo l’associazione ‘Progetto Comune’ di Taggia, alcuni giorni dopo le dimissioni del giovane consigliere di opposizione. “Jacopo Claudio Siffredi – prosegue Progetto Comune - ha rassegnato venerdì le dimissioni dall'incarico e sono state moltissime le attestazioni di stima immediatamente pervenute al suo indirizzo. Non solo per l'impegno morale civico e politico particolarmente pregevole in un giovane uomo, ma per la correttezza impeccabile che lo ha contraddistinto nel suo ruolo”.

“Piuttosto che patire i condizionamenti – termina l’associazione - non potendo più portare avanti ‘un’opposizione decisa, indipendente e scevra da compromessi’, Siffredi ha preso una scelta di coraggio, autentico ed etico come sempre. Capacità, coerenza cultura qualità per le quali tutti i membri di ‘Progetto Comune’, in primis il presidente Alberto Pin e il vice Alessandra Giussani lo hanno sempre stimato. Qualità che tanti politici e soprattutto ambiziosi amministratori navigati, non hanno ugualmente dimostrato. Sei da stimare Jacopo, un ragazzo ammirevole con ideali radicati. La tua lista e l'associazione che porta lo stesso nome sono orgogliosi di te. Hai tutta la nostra vicinanza e convinta solidarietà”.