Sanremo: consegnate alla scuola Asquasciati le prime bag contro lo spreco alimentare

Sono stati consegnati questa mattina alla scuola Asquasciati, con un progetto realizzato dal Comune di Sanremo e dalla ditta Camst, i primi kit con una bag contro lo spreco alimentare. Tutti i bambini hanno infatti ricevuto un contenitore dove conservare il cibo, eventualmente avanzato durante il pranzo, per poterlo consumare a merenda evitandone quindi un possibile spreco.

“Si tratta di una nuova tappa del percorso che abbiamo avviato nelle scuole per l’educazione alimentare. A pochi giorni dalla dotazione di erogatori di acqua nei primi istituti sanremesi, abbiamo definito questo nuovo progetto volto al contrasto dello spreco alimentare. Dopo la scuola Asquasciati, procederemo con le altre primarie cittadine, per diffondere la cultura del rispetto ambientale nei più giovani che, a loro volta, potranno portare questo messaggio anche all’interno delle famiglie” dichiara il vicesindaco Fulvio Fellegara.

Con l’occasione della consegna, la nutrizionista Chiara Roncallo ha tenuto una lezione dedicata proprio all’educazione alimentare. “Quest’iniziativa ha l’obiettivo di far comprendere ai bambini quanto l’alimentazione sia strettamente legata al tema dello spreco e che, partendo da piccoli gesti come quello di non sprecare la frutta, si possa realmente fare la differenza” ha spiegato Chiara Roncallo.