Reef artificiale a Ventimiglia, Catalano: "Le opere pubbliche non hanno paternità"

"L’Amministrazione comunale ha dato una linea ben chiara sin dall’inizio del mandato: avanti con tutte le opere rimaste bloccate, sospese o in cantiere, poiché le opere pubbliche sono per l’appunto pubbliche, sono di tutti per definizione, travalicano l'ideologia politica e l’Amministrazione del momento" – dichiara l’assessore al Demanio a Ventimiglia, Adriano Catalano, in risposta alle parole del consigliere comunale di minoranza Tiziana Panetta.

"Il comunicato del consigliere Panetta appare come un tentativo goffo di apporre una bandierina su un'opera attesa da tutti i cittadini" - dice l'assessore Catalano - "Il merito di un'opera va riconosciuto a tutti coloro i quali hanno contribuito alla realizzazione della stessa, siano essi di parte politica, siano essi di parte tecnica: dalla ricerca del finanziamento all'approvazione del progetto, dall’appalto alla messa in opera dei lavori, sino alla rendicontazione finale e all'inaugurazione della stessa".

"In Italia purtroppo, non solo nel comune di Ventimiglia, le lungaggini burocratiche, che meriterebbero una maggiore semplificazione, portano a travalicare i mandati delle varie amministrazioni per la realizzazione di un'opera pubblica: il nostro impegno è stato, è e sarà massimo per portare a termine questo progetto che seguo sin dal nostro insediamento, così come la revisione del PUD che sta alla base dello stesso e che ha innovato profondamente il litorale costiero, in linea con la delega apposita al mare che ricopro e che questa Amministrazione riconosce quale valore aggiunto per lo sviluppo turistico dell’intera città” - sottolinea l'assessore al Demanio.