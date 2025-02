Sanremo: Master Expo 2025, l'evento di riferimento per il settore dell'hotellerie e della ristorazione

Master Expo è lieta di annunciare l'attesa edizione 2025, un appuntamento imperdibile per tutti i professionisti del settore dell'hotellerie e della ristorazione. L'evento si terrà dal 3 al 5 marzo presso il prestigioso Palafiori di Sanremo, offrendo un'occasione unica per scoprire le ultime innovazioni, le tendenze più recenti e le soluzioni più avanzate per il mondo dell'ospitalità.

– afferma, ideatore e fondatore di, giunta alla sua sesta edizione -

Dopo il successo dello scorso anno, che ha visto la partecipazione di 76 espositori e oltre 1000 visitatori, l'edizione 2025 punta a superare questi numeri, offrendo un'esperienza ancora più ricca e coinvolgente.

Un programma ricco di eventi e novità Tra le attrazioni più attese di Master Expo 2025, spicca la Master Expo Cocktail Competition, giunta alla sua seconda edizione. La competizione, curata da Daniele Allegretti, vicepresidente I.M.A.H.R. sezione Barman per la Liguria e il Piemonte, vedrà sfidarsi bartender professionisti, appassionati e studenti delle scuole alberghiere. Un'opportunità unica per assistere a spettacolari creazioni e scoprire le ultime tendenze nel mondo della mixology.

"Oltre a migliorare il livello dell'offerta ricettiva del nostro territorio - aggiunge Mastrantuono - vogliamo investire nella formazione dei futuri specialisti del settore, offrendo ai giovani delle scuole alberghiere l'opportunità di mettersi in gioco e crescere professionalmente". Networking e opportunità di business Master Expo 2025 offrirà numerosi momenti di networking, con la partecipazione di chef, imprenditori, fornitori ed esperti del settore che si incontreranno per condividere idee, esperienze e creare nuove collaborazioni. L'evento rappresenta un'importante occasione di valorizzazione del territorio, contribuendo al suo sviluppo economico e rafforzando la posizione del Ponente Ligure come punto di riferimento per l'ospitalità di alto livello.

Informazioni utili: www.masterexpo.it