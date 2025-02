Elezioni comunali a Vallecrosia, il Partito Democratico non si candida

Il Partito Democratico non si presenterà con una propria lista alle prossime elezioni amministrative di Vallecrosia. Lo annuncia il direttivo del Pd della città della famiglia.

"In questa fase sarà fondamentale valutare i programmi e le proposte in campo per comprendere chi potrà rappresentare al meglio alcuni aspetti programmatici che riteniamo prioritari per la città" - afferma il Partito Democratico - "La nostra posizione è distinta da quella del gruppo civico Vallecrosia Prima di Tutto con Prima X Vallecrosia, con cui collaboriamo da molti anni e che deciderà in autonomia il proprio percorso elettorale. Tuttavia, si tratta di una realtà separata dal Partito Democratico, che, avendo scelto di non correre autonomamente, non darà alcun sostegno ufficiale a nessuna lista".

"Chi deciderà di aderire a un progetto civico lo farà, quindi, a titolo puramente personale, come parte di quel contesto, e non in rappresentanza del Partito Democratico" - sottolinea - "Cogliamo, inoltre, l’occasione per ringraziare Cristian Quesada per il lavoro puntuale svolto in questi anni in consiglio comunale e per l’impegno profuso nel tenere insieme un gruppo eterogeneo, che è cresciuto in città grazie al contributo di molte persone".

Il Partito Democratico non si esprimerà ufficialmente su alcuna candidatura o lista, avendo maturato la scelta di non presentare una lista autonoma e prendendo atto della volontà di molti di aderire a progetti basati su un impianto programmatico volto a condividere le responsabilità di governo della città. "Una scelta che riteniamo comprensibile e condivisibile, ma che, al tempo stesso, non ci consente di esprimere un sostegno ufficiale" - mette in risalto il Pd.