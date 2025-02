Sanremo: si gioca domani il torneo di padel degli Amici di Colombo Odv per la salute mentale

A causa del maltempo, il torneo di padel organizzato dagli Amici di Colombo Odv, inizialmente previsto per il 26 gennaio 2025, è stato rimandato a domani, domenica 23 febbraio 2025, e si terrà alle ore 11 presso il Barabino Padel Center in via Barabino 12, Sanremo.

"Questo messaggio - siegano gli organizzatori - vuole ricordare a tutti i partecipanti e sostenitori dell’iniziativa l’appuntamento di domani, un’occasione speciale per unire sport, solidarietà e consapevolezza sul tema della salute mentale.

Una missione importante

Gli Amici di Colombo Odv è un’organizzazione di volontariato nata dal desiderio di un gruppo di giovani di trasformare il dolore per la perdita di un caro amico in un impegno concreto per il bene comune. La missione dell’associazione è sensibilizzare sull’importanza della salute mentale e prevenire problematiche come depressione e ansia attraverso iniziative di solidarietà e inclusione.

Un torneo per fare la differenza

Il torneo di padel rappresenta un momento di aggregazione sociale e sportiva, ma soprattutto un’occasione per raccogliere fondi a sostegno di progetti locali. I fondi raccolti attraverso le iscrizioni e le donazioni saranno destinati a iniziative di grande impatto sociale. Grazie alle donazioni raccolte nell’edizione precedente, gli Amici di Colombo Odv hanno contribuito con un totale di 2500 euro a due importanti progetti per la salute mentale nel nostro territorio:

• MeLab, promosso dall’associazione FHM ITALIA Onlus e guidato dal dottor Ravera, primario di psicologia clinica di Sanremo. Questo ambulatorio di psicologia digitale, situato presso la struttura complessa di Psicologia della ASL1 ad Arma di Taggia, rappresenta un punto di riferimento fondamentale per i giovani, offrendo supporto psicologico e strumenti innovativi per affrontare le sfide della salute mentale.

• ASL1 Imperiese – Dipartimento Integrato di Salute Mentale e Dipendenze - Distretto Sanremo, situato in via Goethe 85. All’interno del Dipartimento è attivo un percorso di integrazione e transizione per giovani utenti, uno spazio di incontro e socializzazione rivolto a persone tra i 18 e i 35 anni in situazioni di vulnerabilità, isolamento sociale e/o con patologie psichiatriche. L’obiettivo del gruppo è favorire l’aggregazione, promuovere l’autonomia e potenziare le risorse personali attraverso attività riabilitative interne ed esterne.

Invitiamo tutti a partecipare all’evento, anche se non iscritti al torneo, per condividere un momento di aggregazione e ricordare insieme il caro amico Colombo. La giornata sarà arricchita da cibo, musica e tanto divertimento, creando un’occasione speciale per stare insieme e celebrare la solidarietà. Un grande ringraziamento va ai numerosi sponsor locali che hanno contribuito a rendere possibile questa iniziativa mettendo a disposizione tanti premi per i partecipanti. In particolare, vogliamo ringraziare: il ristorante Dehor del Marinaio, il locale Kong di piazza Bresca, il negozio Belles de Nuit, la società Costa Ligure e la società PR & Communication Team.

Unendo sport, solidarietà e consapevolezza, il torneo degli Amici di Colombo si propone come un esempio di come il dolore possa trasformarsi in speranza e azione concreta. Partecipare significa non solo divertirsi, ma anche contribuire a una causa che fa la differenza nella vita di molte persone. Vi aspettiamo numerosi domani!".