L'illustratore sanremese Larry Camarda presenta a 'Lucca Collezionando' il suo nuovo volume “108 Comic Artist”, un'opera unica al mondo

A 'Lucca Collezionando', in programma il 22 e il 23 marzo, sarà presentato il volume “108 Comic Artist” edito da “Lo Scarabeo edizioni”, un’opera unica al mondo realizzata dall'illustratore sanremese Larry Camarda, da un’idea di Pietro Alligo, che contiene 108 ritratti dei maggiori artisti dei comics insieme ai loro personaggi. Con prefazioni di Giovanni Nahmias (esperto di comics e curatore di volumi e mostre) e Sergio Pignatone (titolare della Little Nemo Art Galley Torino) e la grafica di Santo Alligo (artista, grafico e scultore, il volume ripercorre la storia degli artisti dietro a personaggi fondamentali nella storia del fumetto.

“Quando Pietro Alligo mi ha proposto di realizzare cento ritratti dei maggiori artisti del fumetto mondiale ho accettato immediatamente - dice Larry Camarda - una grande occasione per omaggiare gli uomini che resero grande la nona arte. Poi è iniziata la sfida. Abbiamo discusso sulle scelte, alcune scontate, alcune sofferte, alcune discusse con animosità, perché è chiaro che in un elenco numerico alcuni sarebbero stati esclusi. Infatti, me tapino, a parte le sorelle Giussani, non risultano donne all’interno dell’opera, e chiedo venia in anticipo, ma questo è. Poi la sfida è stata solo mia. Ricerca, documentazione, consultazione di biografie e opere. Conosco bene la maggior parte degli artisti da me ritratti, mi è venuta in soccorso passione per il fumetto. Nei tanti anni di frequentazione con questo meraviglioso medium ho letto migliaia di fumetti e molte interviste e biografie, anzi, mi ha sempre incuriosito la storia degli uomini e le storie dietro le storie. Quindi, è stato abbastanza facile accedere alla mia memoria, la difficoltà è stata ricercare volti di alcuni autori spesso sovrastati dai propri personaggi, uomini dei primi anni del ‘900, quando le foto ritratto erano rare”.

“Fatica, sudore e china, immersione in tanti stili, segni, personaggi, colori e ombre del passato - conclude Camarda - spero di aver realizzato qualcosa di piacevole per gli appassionati e storici del fumetto, spiace aver escluso qualche artista che, probabilmente, avrebbe avuto lo spazio riservato da me ad un altro, ma, non è la fine finché non è la fine. A tal proposito, come scritto all’inizio, dovevano essere cento, magari dovevamo arrivare a duecento, invece siamo arrivati a 108, un numero a cui sono affezionato, ma questa è un’altra storia”.