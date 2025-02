'Events Night' al Ristorante Tee & Shot del Golf degli Ulivi di Sanremo

Il Ristorante Tee & Shot del Golf degli Ulivi di Sanremo è pronto ad accogliere il pubblico di "'Events Night'", un Open Day pensato per presentare la struttura e i suoi servizi a tutti coloro che desiderano organizzare un evento speciale. L'appuntamento è per sabato 22 febbraio a partire dalle 19.

L'evento, organizzato da AdHoc Srl, la società che gestisce il ristorante del Golf, il Food Lounge di The Mall e vanta uno dei catering più esperti e dinamici del territorio, rappresenta un'opportunità unica per scoprire le potenzialità della location e lasciarsi ispirare dalle numerose proposte presentate.

Durante la serata, i partecipanti avranno la possibilità di visitare il ristorante, ammirare gli allestimenti a tema e le prove di mise en place, degustare i menù per eventi 2025 e le torte nuziali, e conoscere da vicino i partner selezionati per l'occasione: dai produttori di vino ai fornitori di bomboniere, dal make up artist al parrucchiere, abiti da sposo e sposa, dagli esperti di allestimenti alle composizioni floreali, videomaker e fotografo professionista, passando per l’animazione musicale e numerosi artisti che animeranno la serata con spettacoli dal vivo, come il mangiafuoco, l'esibizione agli anelli e intrattenimento per i più piccoli.

"'Events Night'" è un evento unico nel suo genere, un vero e proprio viaggio nel mondo degli eventi, dove i partecipanti potranno scoprire le ultime tendenze, lasciarsi ispirare dalle idee più originali e trovare la soluzione perfetta per le proprie esigenze.

La serata sarà anche un'ottima occasione per conoscere lo staff del Tee & Shot Ristorante del Golf degli Ulivi e i suoi partner, tutti professionisti con esperienza consolidata nel settore degli eventi. Sarà possibile chiedere consigli, ricevere preventivi personalizzati e scoprire come trasformare il proprio evento in un'esperienza indimenticabile.

Partner dell'evento:

AdHoc srl Restaurant, Catering & Events

Dany Animation Animazione musicale

Penna e calamaio Bomboniere e confettata

Partesa Vini

Jessica Tua Arredamento Floreale

Ultimo Boutique Vestiti da cerimonia

I pasticci di Nina Torte e dessert da cerimonia

Unique Photography Fotografie cerimonie

Alessandra Marcianò Social Videomaker

Elenia Contu Make Up Artist

Aldo Cassarino Hair Stylist

Noiree Allestimenti e arredamento

Le Carrillons Artisti e Spettacoli

Nina Atelier Intrattenimento Bimbi

M&M Animation e Bubbles Intrattenimento Bimbi

Per partecipare è necessaria la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare telefonicamente la segreteria di AdHoc al numero 342.94 14 898.