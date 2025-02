Camporosso, 41enne ferito da colpo di fucile durante una battuta di caccia: è stato un incidente

E' stato un colpo di fucile partito accidentalmente a ferire un cacciatore, un 41enne, questa mattina, intorno alle 8.30, in località Gantin a Camporosso mentre era impegnato in una battuta di caccia al cinghiale autorizzata.

Da una prima ricostruzione, da parte dei carabinieri di Ventimiglia che stanno indagando sull'accaduto, sembra che l'uomo fosse insieme a un amico, anch'egli cacciatore, quando è partito un colpo per sbaglio. Si tratterebbe, dunque, di un incidente.

Il ferito, che era cosciente, è stato soccorso dai vigili del fuoco, da un'automedica Alfa 3, da un’ambulanza della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia e dall'elisoccorso Grifo che lo ha poi elitrasportato all'ospedale di Santa Corona a Pietra Ligure in codice rosso per essere sottoposto a un intervento chirurgico viste le gravi lesioni riportate.