Camporosso: cacciatore 41enne ferito da un colpo di fucile in località Gantin, soccorsi in atto ed elicottero in arrivo

Mobilitazione di soccorsi, da questa mattina in località Gantin a Camporosso per il ferimento di un cacciatore, nel corso di una battuta nella zona. L’uomo, un 41enne, è stato colpito per cause ancora in via d’accertamento. Sul posto è confluito il personale medico del 118 e un’ambulanza.

Vista la zona impervia è stato chiesto anche l’intervento dell’elisoccorso. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso. Le sue condizioni sono serie ma, fortunatamente è cosciente.