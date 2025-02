Torna 'Monaco per l'impiego': il ventimigliese Mauro Parodi ringrazia il ministro Robino (Foto e video)

"Un grand merci" - dice Mauro Parodi - "Mi complimento e ringrazio il consigliere del governo, ministro degli Affari Sociali e della Salute Christophe Robino, il dipartimento degli Affari Sociali e Salute e tutte le parti coinvolte per la creazione e il lancio di questa terza edizione del forum delle opportunità lavorative e di carriera: 'Monaco per l'impiego'".

Per partecipare a 'Monaco per l'impiego' che si terrà lunedì prossimo al forum Grimaldi è obbligatoria l'iscrizione a monacopourlemploi.com. "Questa nuova positiva iniziativa fa seguito alle due precedenti edizioni che hanno avuto un successo importante di affluenza" - sottolinea Parodi - "Questa edizione del 24 febbraio dalle 9 alle 18 rappresenta ancora un'occasione di incontro tra le varie aziende e i futuri talenti, anche italiani, che potranno trovare un impiego stabile con possibilità di carriera duratura nel Principato, visto il continuo dinamismo e la crescita del mercato del lavoro cogliendo motivazioni e vantaggi, benefici di lavoro in un ambiente elegante e ideale in continuo sviluppo".