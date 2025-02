Forum nel Principato, il consigliere di Ventimiglia Roberto Parodi: "Monaco apre le porte al lavoro" (Foto)

"Monaco apre le porte al lavoro" - fa sapere Roberto Parodi, consigliere comunale di maggioranza a Ventimiglia - "Lunedì 24 febbraio dalle 9 alle 18 al forum Grimaldi decine di imprese del Principato offriranno la possibilità di lavorare a Monaco".

"Forum per l'impiego è un'occasione unica per trovare lavoro in differenti settori. Personalmente sarò presente in prima mattina, come consigliere comunale incaricato ai rapporti transfrontalieri, anche per spiegare le normative e i vantaggi di fare carriera nel Principato" - sottolinea il consigliere del gruppo Frontalieri - "Inoltre, sarà possibile, per ulteriori informazioni sul frontalierato, rivolgersi al nuovo sportello comunale oltre all'associazione FAI e sindacati. Per iscriversi al forum bisogna scrivere all'indirizzo monacopourlemploi.com e presentarsi con più curriculum".