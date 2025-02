Sanremo: avviato il progetto per dotare le scuole cittadine di erogatori di acqua

Il rispetto per l’ambiente deve partire dalle scuole e dalla cultura dei giovani. Per questo il Comune di Sanremo ha avviato un progetto che permetterà di dotare gli istituti cittadini di distributori di acqua filtrata e purificata. Gli studenti potranno quindi andare a scuola con le proprie borracce, riempiendole gratuitamente ogni giorno, evitando di utilizzare le bottigliette di plastica.

I primi dispenser sono già stati istallati nelle scuole secondarie di primo grado: Nobel, Pascoli, Alighieri e Calvino. Altri erogatori saranno prossimamente posizionati anche negli altri istituti sanremesi.

“Un piccolo passo che però può rappresentare tanto nell’educazione ambientale dei più giovani. E’ proprio dai ragazzi che deve infatti nascere la cultura del rispetto della natura e del mondo in cui viviamo. Dopo questo progetto abbiamo in programma altre iniziative, sempre legate alle scuole, a favore dell’ambiente ed in particolare contro lo spreco alimentare” dichiara il vicesindaco Fulvio Fellegara.