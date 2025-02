Bordighera presente alla F.re.e 2025: la fiera turistica di Monaco di Baviera (Foto)

Bordighera partecipa alla F.re.e 2025, la fiera turistica di Monaco di Baviera.

"Anche quest’anno Bordighera partecipa a F.RE.E., fiera turistica di Monaco di Baviera" - fa sapere il sindaco Vittorio Ingenito - "L’appuntamento, dal 19 al 23 febbraio, è strategico per la promozione del nostro territorio, soprattutto in chiave outdoor e per lo sviluppo sul mercato tedesco".

All'interno dello stand di Regione Liguria uno spazio è stato, infatti, dedicato al comune di Bordighera. "Un ringraziamento va ad Agenzia In Liguria per la preziosa collaborazione" - sottolinea il primo cittadino.