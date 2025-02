Aggredì mandando in coma il barista di Bordighera, chiesta revoca dei domiciliari per Postu

Sarà il gip di Imperia, Massimiliano Botti, a decidere se accogliere o meno l'istanza di revoca dei domiciliari avanzata dal legale di Cezar Postu, l'avvocato Massimiliano Orrù. L'indagato, romeno di 27annui, è accusato di aver gravemente ferito Andrea Oliva, titolare del bar Night & Day di Bordighera, durante la notte di Capodanno. Il barista è ancora ricoverato in coma, presso l'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, a causa dei traumi riportati dopo essere stato preso a pugni.

Il legale ha richiesto per il proprio assistito la remissione in libertà o, in alternativa, la sostituzione dell'attuale misura con una meno afflittiva come l'obbligo di firma o di dimora.

Durante l'interrogatorio di garanzia il 27enne ha riferito di non aver avuto intenzione di "fare male" al barista e di essere stato provocato e ciò sarebbe stato riscontrato dalle indagini effettuate dagli investigatori. Nell’ordinanza, il giudice osservava infatti che "Postu ha messo in atto la propria condotta reagendo a un comportamento tracotante di Oliva, al limite della provocazione. Questa circostanza consente di ritenere sufficiente, per garantire le esigenze cautelari, la misura degli arresti domiciliari presso il luogo di residenza dell’indagato".

Adesso quindi si apre una nuova pagina delle indagini, ma bisognerà attendere la decisione del gip di Imperia.