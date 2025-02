Bordighera, sabato l’assemblea annuale di Italia Nostra - ponente ligure

Sabato 22 febbraio dalle ore 15.30 si terrà a Bordighera, presso l’oratorio della chiesa di Terrasanta, l’assemblea annuale di Italia Nostra - ponente ligure.

"Quest’anno sarà un incontro particolarmente importante, aperto a tutti, in cui faremo il punto degli impegni portati avanti in questi tre anni di vita e soprattutto ci concentreremo sui prossimi obiettivi, nell’ascolto delle istanze e delle proposte che la cittadinanza ci vorrà sottoporre. Sarà quindi importante la partecipazione dei soci e di coloro che si vorranno iscrivere nell’occasione. Il nostro territorio richiede una grande attenzione da parte di tutti noi ed insieme dobbiamo confrontarci sull’impegno che dovrà caratterizzare i prossimi anni, per migliorare e crescere, davanti a temi di quotidiana urgenza e grandi cambiamenti epocali che ci riguardano: la gestione del verde urbano, gli interventi urbanistici nelle città, la conoscenza e valorizzazione dell’entroterra, gli scenari delle energie alternative, la collaborazione con le altre realtà territoriali e ambientaliste".

"Abbiamo voluto offrire nel corso dell’Assemblea di sabato prossimo la presentazione di un lavoro importante, curato come tesi di Laurea dal nostro Vicepresidente Giancarlo Pignatta, che tocca uno degli interrogativi fondamentali per il nostro territorio, fatto di bellezza e di fragilità: Quale turismo per il Ponente Ligure? La risposta è la valorizzazione e la tutela degli elementi di pregio e caratterizzanti del nostro territorio, salvaguardarne la bellezza è il nostro compito! Giancarlo Pignatta illustra la sua tesi su "Bordighera, la città delle palme".

"Una scadenza importante è data anche dal rinnovo del Consiglio Direttivo della sezione, infatti il Direttivo eletto nel 2022 è in scadenza e deve essere rinnovato nei suoi membri. La sezione è nata e cresciuta in questi anni attivandosi sulle problematiche ambientali emerse e attivandosi con Enti ed Istituzioni per portare elementi e proposte di qualità nella discussione pubblica, la nuova missione è quella di farlo con sempre maggiore forza. Quest’anno la grande e storica Associazione Italia Nostra compie 70 anni e dalle nostre parti festeggia con la nascita di una nuova sezione a Sanremo e Taggia e che con noi raddoppierà la presenza e l’impegno".