Costeranno quasi un milione di euro i risarcimenti che, in questi giorni l’Asl 1 Imperiese dovrà rifondare in tre distinti casi per una serie di problematiche relative a casi di malasanità locale.

L’azienda sanitaria imperiese, infatti, ha approvato i risarcimenti da 490mila, 458mila e 110mila euro a pazienti o parenti degli stessi a titolo di risarcimento del danno e spese legali in favore dei richiedenti.