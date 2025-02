A Camporosso la premiazione dei vincitori del bando Aceb 2024 (Foto)

I vincitori del bando Aceb 2024 verranno premiati venerdì 28 febbraio, alle 20.30, presso la sala polivalente Giovanni Falcone a Camporosso. Nel corso della cerimonia verrà consegnato un contributo economico alla Croce Verde Intemelia di Ventimiglia e alla Croce Rossa Italiana, comitato di Imperia.

Nell'occasione verrà dato anche un assegno speciale alla Banda Musicale città di Ventimiglia. "Per rendere la serata ancora più speciale avremo il piacere di ospitare la compagnia 'I Matti per gioco' che presenterà uno spettacolo teatrale divertente dal titolo 'E vissero tutti felici e contenti… O quasi'" - fa sapere Davide Grimaldi, vicepresidente di Aceb - "Evento da non perdere! Vi aspettiamo per una serata all'insegna della solidarietà e del divertimento!".

L’evento è organizzato da Aceb - Associazione Culturale Eventi Benefici con il patrocinio della città di Camporosso. "Per info e prenotazioni contattare l'Aceb al +39 345 851 7448 o Davide al +39 392 886 9993" - dice Grimaldi - "Il prezzo del biglietto è di 10 euro".