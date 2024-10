Camporosso, sono due i vincitori del bando Aceb 2024: Croce Verde Intemelia e Cri di Imperia (Foto)

Sono due i vincitori del bando Aceb 2024. Si tratta della Croce Verde Intemelia di Ventimiglia e della Croce Rossa Italiana, comitato di Imperia.

Quest'anno sono stati, infatti, scelti i progetti di due associazioni. "E' stata una decisione difficile" - fa sapere Stefano Urso, presidente dell'Aceb - associazione culturale eventi benefici di Camporosso - "Alla fine il consiglio direttivo di Aceb, riunitosi ieri, il 3 ottobre, ha deciso di nominare due associazioni vincitrici del bando Aceb 2024: la Croce Verde Intemelia di Ventimiglia e la Croce Rossa Italiana, Comitato di Imperia".

"Tre sono state le associazioni che hanno partecipato al bando di cui una è stata esclusa poiché non apparteneva al settore sanitario, come era, invece, previsto dal bando Aceb 2024" - afferma Urso - "Le associazioni partecipanti hanno presentato progetti di elevato valore sociale, rendendo la scelta particolarmente difficile. Pertanto, il consiglio direttivo ha deciso di attribuire il bando 2024 a entrambe le associazioni partecipanti".

"La Croce Verde Intemelia di Ventimiglia ha come obiettivo garantire la massima sicurezza al personale volontario e dipendente coinvolto nei servizi di soccorso sanitario. In questo contesto, le divise rivestono un ruolo cruciale, in quanto rispettano specifici standard e contribuiscono a ridurre i rischi di infezioni, traumi e incidenti, migliorando la visibilità del personale impiegato sul territorio" - sottolinea Urso - "La Croce Rossa Italiana di Imperia si avvale di gruppi specializzati, denominati 'Soccorsi Speciali', composti da operatori, materiale e mezzi. Questi gruppi sono in grado di operare in ambienti e scenari complessi, garantendo supporto operativo durante attività di previsione e prevenzione strutturale, in situazioni di crisi, calamità, disastri e gestione di emergenze di massa".

"Le cifre da erogare saranno stabilite dopo la chiusura del bilancio di ACEB per l’anno 2024" - mette in chiaro Urso - "Auguriamo ai vincitori una buona riuscita per i loro importanti progetti".