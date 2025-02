Sanremo, sopralluogo alla San Pietro, Fellegara: "I lavori si concluderanno entro la fine dell’anno scolastico"

Ieri mattina il vicesindaco Fulvio Fellegara, accompagnato dai consiglieri comunali Alessandro Marenco e Antonio Cavallero e dai tecnici degli uffici lavori pubblici, ha effettuato un sopralluogo alla scuola San Pietro. Presenti anche alcuni residenti della zona.

“Abbiamo risposto alle esigenze dei residenti – dichiara il vicesindaco Fellegara – che domandavano chiarimenti in merito alle tempistiche dei lavori, dopo alcuni ritardi causati dal protrarsi degli interventi relativi alle fondamenta dell’istituto. Alla luce di quanto appurato, i lavori stanno procedendo e dovrebbero concludersi entro la fine dell’anno scolastico. Il sopralluogo di ieri è stata anche l’occasione per visitare la scuola. Ringrazio i consiglieri comunali Marenco e Cavallero per la disponibilità dimostrata e gli uffici lavori pubblici per il lavoro che stanno svolgendo”.

Si ricorda che, oltre al rifacimento della mensa, la progettazione del complesso prevede l’installazione di pannelli fotovoltaici e il conseguimento della classificazione energetica A, che permetterà di garantire alti standard di sostenibilità e risparmio energetico.