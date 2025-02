Sanremo: la Domenica Letteraria torna nel 2025: libri, autori e cultura a Villa Luca (Foto)

Torna l'appuntamento "La domenica letteraria", la rassegna culturale iniziata lo scorso anno che anche in questo 2025 si propone di presentare libri sia di autori affermati che emergenti a Villa Luca, nella frazione di Coldirodi.

Alla presentazione sono intervenuti l’assessore alla cultura Enza Dedali, il curatore della rassegna Alessio Bellini e l’autore Freddy Colt. "Questa rassegna non è interessante solamente per i contenuti proposti, ma anche per la valorizzazione di Villa Luca, un'eccellenza del territorio" ha dichiarato l’assessore. Alle sue parole seguono quelle di Bellini: "Durante la rassegna punteremo anche a nomi per ora sconosciuti al pubblico, così che l'evento funga anche da trampolino di lancio per loro".

Interviene infine Colt: "L'iniziativa ci è sembrata interessante ed è riuscita molto bene nella prima edizione. Abbiamo un programma molto vasto, che punta a fare scoprire. Vogliamo anche promuovere la location, per la sua rilevanza artistico- culturale".

La Domenica Letteraria ospiterà un incontro al mese, secondo il calendario che segue:

23 FEBBRAIO – ore 16

Gianmarco Parodi (curatore) “Il nettare magico” di George Macdonald (Lo Studiolo)

23 MARZO – ore 16

Faris La Cola “Trattato della scienza araldica” (Bastogi Libri)

6 APRILE – ore 16

Simone Alessio in arte Garibaldi “Protomorfosi” (Youcanprint)

4 MAGGIO – ore 16

Daniela Mencarelli Hoffman “Verde mare, blu profondo” (Golem)

18 MAGGIO – ore 16

Claudia Putzu (traduttrice) “Uccidiamo Laura” di Sandra Tavarez (Arcoiris)

29 GIUGNO – ore 21

Dario Daniele “Athos” (Terra Santa)

13 LUGLIO – ore 21

Morena Fellegara “Delitti e Tarocchi” (Fratelli Frilli)

24 AGOSTO – ore 21

Alessandro Bellati “Un’Estate standard” (MellophoniumBroadsides)

21 SETTEMBRE – ore 21

Alessandro Giacobbe “La Chiesa di Nostra Signora della Mercede a Sanremo” (Colomò)

5 OTTOBRE – ore 16

Marino Magliani “Romanzo Olandese” (Atlantide)

16 NOVEMBRE – ore 16

Marco Aime “Di pietre, di sabbia, di erba, di carta” (Bollati Boringhieri)

14 DICEMBRE – ore 16

Francesco Donato “Sento” (Antea)