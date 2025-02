Festival di Sanremo, in sei giorni più di 8.000 visitatori al Sony Music Store & More

Il Sony Music Store & More, l’hub polifunzionale di Sony Music Italy, aperto in occasione del 75° Festival di Sanremo, si è chiuso domenica 16 febbraio, dopo sei giorni di grande partecipazione di pubblico.

Durante l'intera settimana del Festival della Canzone Italiana, Sony Music Store & More, situato a due passi dal Teatro Ariston, è diventato un punto di riferimento per la città di Sanremo e per tutti gli appassionati di musica. Un luogo dove immergersi a 360 gradi nell’universo Sony Music, con podcast, talk, firmacopie, proiezioni video, eventi, shop, aree entertainment e attività con il diretto coinvolgimento del pubblico.

Da martedì a domenica lo store ha accolto oltre 8.000 visitatori e ha generato un grande interesse sui social, con 10.000.000 di visualizzazioni e oltre 200.000 interazioni sui canali Meta e TikTok di Sony Music Italy.

Le attività sono iniziate martedì con il podcast Pop Porno condotto da Filippo Ferrari e Rocco Hunt, seguito dai talk Sanremo Mania: le nuove frontiere dell’ascolto e Sanremo mania: Sanremo nell’era dei social. Mercoledì invece è stata la volta del podcast Pop Porno con Noemi e con Davide Damiani. La giornata è proseguita con l'incontro tra GQ e Bresh, seguito dal suo firmacopie, e da quello di Francesca Michielin, per concludersi con il meet & greet di Diss Gacha. Giovedì invece ci sono stati i firmacopie di Giorgia ed Ermal Meta mentre Damiano David ha presentato in anteprima il video ufficiale di "Nothing Breaks Like a Heart" a 50 fan selezionati.

Venerdì è stata la volta del podcast Pop Porno con Filippo Ferrari e Francesca Michielin, del talk Top of the Music by FIMI/GFK e dell'incontro con AAACCESS e Shune. La giornata ha visto anche il firmacopie di Noemi e de Il Volo e il meet & greet di DrefGold, per concludersi con il djset Italianissima. Sabato si è tenuto il podcast Pop Porno con Joan Thiele, seguito da firmacopie e preascolto del suo nuovo album. Anche Gaia ha incontrato i fan per un firmacopie e Vegas Jones ha partecipato al meet & greet. La giornata si è conclusa con il set acustico di Mazzariello e il djset Italianissima.

All’interno dello store i visitatori hanno avuto l’opportunità di acquistare prodotti esclusivi (45 giri, cd singoli e cassette) degli artisti in gara, nonché scoprire nuova musica e grandi classici grazie a un’ampia selezione di titoli italiani e internazionali, che restano disponibili online e nei negozi fisici di tutta Italia.

Su Spotify è possibile ascoltare la playlist ufficiale di Sony Music Italy dedicata a Sanremo 2025, che include tutti i brani degli artisti Sony in gara al Festival e molto altro: https://smi.lnk.to/Sanremo2025

Sony Music Store & More è stato realizzato grazie al supporto di Pop Porno, Agenzia Stanca, Giffoni Innovation Hub, Metamostri, Disney+, FIMI, Ricordi Stampati, Lego, Lavazza, PlayStation.

Il nuovo store ha confermato ancora una volta l’impegno di Sony Music nel progettare esperienze uniche e coinvolgenti per gli appassionati di musica ed è l’evoluzione dei temporary shop di successo allestiti al Lucca Comics & Games e al Festival di Sanremo 2024 e di quelli a Milano dedicati agli AC/DC e agli Articolo 31.