Casa Sanremo Bazr: i numeri del successo, grande soddisfazione per la diciottesima edizione appena conclusa

Tempo di bilanci a Casa Sanremo Bazr che, dopo due settimane di attività, può guardare con piena soddisfazione ai risultati ottenuti. Nel variegato palinsesto proposto, hanno trovato spazio presentazioni, format televisivi, conferenze, incontri, spettacoli, collaborazioni esclusive e, ovviamente, tanta musica. “Riassumere le emozioni e le soddisfazioni che ci ha regalato la diciottesima edizioni di Casa Sanremo in poche righe sarebbe sterile e riduttivo. L’esperienza a Casa Sanremo non va raccontata, ma vissuta. Da protagonisti. Grazie a tutti quanti hanno lavorato accanto a me, con infinita passione e grande competenza.” Vincenzo Russolillo, Presidente di Casa Sanremo.

I NUMERI DELL’EDIZIONE 2025

I numeri parlano da soli: 80mila accessi, oltre 10mila pass richiesti. Tantissimi gli artisti, cantanti, volti noti dello spettacolo e della tv che sono passati da Casa Sanremo, lasciando la propria firma sul mitico “muro blu”. Guardando al palinsesto televisivo, quasi raddoppiate rispetto al passato le ore di diretta, per un totale di quasi 200 ospiti. Applausi ed apprezzamenti per i format quotidiani: l’Italia in Vetrina, condotto dalla giornalista Grazia Serra, che punta alla valorizzazione delle Eccellenze italiane in ogni campo, dando voce ai rappresentanti dei Territori ospiti ma volgendo sempre uno sguardo al Festival; Buongiorno Sanremo, la trasmissione del mattino condotta da Savino Zaba; gli appuntamenti con l’informazione di Studio News, a cura di Patrizia Barsotti in collaborazione con Askanews; le Le pagelle di Max, condotto da Max Corfini e nato dalla collaborazione tra Rai Italia, RaiNews24, RaiNews.it e Rai Italy.

Passando alla radio, oltre 100 le ore di diretta fra Radio Casa Sanremo, Radioimmaginaria, Radio Rai 1, Radio Tutta Italiana. Piazza Marconi, una fra le novità di questo 2025, in collaborazione con Consulenza Radiofonica, ha accolto nei suoi spazi dedicati 14 fra emittenti e servizi ad esse collegati. Casa Sanremo Writers, il salotto letterario di Casa Sanremo, ha ospitato, durante lo spazio La Vetrina, oltre 80 presentazioni condotte da Maurilio Giordana. Circa 30 gli eventi speciali, presentati dai giornalisti Grazia Serra, Maurilio Giordana e Viridiana Myriam Salerno. Tre incontri, in collaborazione con RaiLibri, moderati da Grazia Serra e in onda anche su RaiPlay. Nove Eccellenze italiane che hanno raccontato il successo del proprio brand. Grandi numeri anche per il Concorso letterario che vanta 2 sezioni: Opere edite, presidentessa Laura Delli Colli; Sezione Racconti brevi, presidente Lino Guanciale.

Nell’area Underground, di libero accesso a tutti, dal 5 al 10 febbraio Live Box, sotto la guida di Ciro Barbato, ha dato spazio a 400 giovani talenti (a fronte di circa 1500 richieste), mentre l’area Performer, direttore artistico Ermanno Croce, ha ospitato 1500 ballerini, segnando un totale di richieste 4500 richieste. Lo spazio Un convegno d’artista, svoltosi presso la Lounge, ha visto alternarsi sul palco 90 ospiti nelle 5 giornate di programmazione. Per The Club, sotto la guida di Davide Vignes, si sono alternati oltre 30 artisti, tra Dj, Dj producer e Dance Singer. Casa Sanremo Invest, con il coordinamento di Gabriele Mese, ha ospitato oltre 500 tra investitori professionali, startup e addetti ai lavori, una startup competition "Impact 4 Tomorrow" con 45 giurati e 10 startup premiate per il loro impegno a coniugare impatto e sostenibilità e oltre 40 interventi sull'educazione finanziaria e la consapevolezza dei rischi degli investimenti con la partecipazione attiva delle istituzioni (Banca d'Italia, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza). The Comfort Zone, con la collaborazione di CSEN, ha fornito, invece, circa 130 prestazioni. Lo spazio esclusivo di dedicato a Bazr si è rivelato una scelta vincente. Fra le sue sale, uno studio radiofonico con trasmissioni in diretta nella settimana del Festival ed eventi unici, diventando un punto di incontro di cantanti in gara e ospiti del piccolo schermo, del mondo radiofonico, dei canali social e dei media. Grande soddisfazione per il corner dedicato al settimanale GENTE che ha accolto ospiti molto amati dal pubblico.

GLI EVENTI E I PROTAGONISTI

Tra gli eventi di maggior rilievo da ricordare NextGen Legality by Nextenne, il focus sulla legalità e sui grandi temi dell’attualità destinato soprattutto alle nuove generazioni, che ha riunito sullo stesso palco 6 procuratori in servizio presso alcune fra le zone più “calde” d’Italia. Hanno partecipato all’evento, moderato da Roberto de Candia e Grazia Serra, Annamaria Frustaci, Sostituto Procuratore Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, Camillo Falvo, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia, Ciro Angelillis, Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Bari , Claudio Martelli, ex Ministro della Giustizia, politico, scrittore, giornalista, Francesca Nanni, Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Milano, Marianna Aprile, giornalista e conduttrice LA7, Nicola Gratteri, Procuratore Generale presso il Tribunale di Napoli, Nino Di Matteo, Sostituto Procuratore Direzione Nazionale Antimafia, Paolo Di Giannantonio, giornalista Rai ed ex anchorman del TG1, Paolo Pagliaro, giornalista e coautore di “Otto e mezzo” su La7, Sigfrido Ranucci, giornalista, Vicedirettore Rai e conduttore della trasmissione “Report”, Rai3.

Casa Sanremo ha ospitato anche due talk di particolare interesse in collaborazione con il Ministero della Salute e con Regione Liguria. In occasione del primo talk, “La prevenzione in dieci note”, organizzato dal Ministero della Salute in collaborazione con la Rai e la Direzione artistica del Festival, sono saliti sul palco della Lounge il Ministro Schillaci, il DG Rai Roberto Sergio e Carlo Conti, presentatore e direttore artistico del Festival di Sanremo. Durante “Lo sport in Liguria è salute, inclusione, connessione” è stato invece il Ministro dello Sport e dei Giovani, Andrea Abodi, a parlare ai ragazzi presenti in sala. Con lui anche l’Assessore allo Sport di Regione Liguria Simona Ferro e le atlete olimpiche liguri Chiara Rebagliati e Amanda Embriaco. Ricordiamo alcuni fra gli eventi speciali di alto profilo ospitati da Casa Sanremo: il primo in collaborazione con Amnesty International Italia in occasione dei 50 anni della Ong in Italia in ricordo di Francesco Mastrogiovanni, con Riccardo Noury, Francesca Corbo, Gianmarco Saurino; il pomeriggio dedicato a Save the Children; l’incontro con Noa e Mira Awad, alla viglia della loro partecipazione alla prima serata del Festival con il duetto “Imagine”; un omaggio a Massimo Cotto, a cui è stata dedicata la 18esima Edizione di Casa Sanremo, con la moglie Chiara Buratti e moderato da Grazia Serra; per finire, i festeggiamenti con Pablo Reyes per i 38 anni della canzone “Bamboleo”.

Fra i protagonisti immancabili a Casa Sanremo, alcuni territori del nostro Belpaese: Terre d'Irpinia; Grotte di Frasassi; Regione Liguria e il Comune di Sanremo; Regione Calabria, con la Riviera dei Cedri; Regione Puglia, il Comune di Barletta; Regione Lazio; Terre del Bussento, il Comune di Pellezzano e il Comune di Sapri; Regione Basilicata e il Comune di Ruoti; Comune di Mercogliano; Comune di Montecorvino Pugliano; Comune di Centola-Palinuro.

I PREMI

Tra i premi assegnati, tre quelli consegnati da Vincenzo Russolillo, Presidente di Casa Sanremo: il Soundies Awards, in collaborazione con le Grotte di Frasassi, al miglior videoclip fra le canzoni in gara, ad Achille Lauro per la sua “Incoscienti giovani”; il Premio alla Carriera al Premio Oscar Vittorio Storaro e il Premio Eccellenza Italiana a Ezio Nannipieri, direttore artistico di Musicultura, in occasione del Festival Art. 21 delle Grotte di Frasassi. Uno quello assegnato ad Anas come “Miglior spot sociale per i giovani” per lo spot “Quando sei alla guida tutto può aspettare”.

ANGOLI ESCLUSIVI DI CASA SANREMO

Perella Academy ha dato agli angoli beverage e ai coffee bar un tocco unico di innovazione e di esperienza, catalizzatori di aggregazione. Il roof, l’esclusivo ristorante che quest’anno ha visto l’eccellente collaborazione del Gambero Rosso, ha garantito grande qualità nelle preparazioni proposte agli ospiti – ricordiamo fra questi Carlo Conti, il Maestro Vessicchio, Gabriele Corsi, conduttore di Prima Festival insieme a Bianca Guaccero e Mariasole Pollio, il conduttore e comico Max Giusti e molti altri, in occasione delle due settimane di apertura.