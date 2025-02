L'INTERVISTA: da domani mattina sul nostro giornale parliamo di Festival, Ariston e non solo con Walter Vacchino

E' Walter Vacchino il protagonista della nuova puntata del format (versione web tv) “L'intervista”, con la conduzione di Gianni Micaletto.

Il patron dell'Ariston parla del Festival appena concluso confessando che non si aspettava un successo di proporzioni così importanti, con una partecipazione popolare senza precedenti; affronta il tema Palafestival, di cui si favoleggia da molti anni; tocca la questione convenzione Rai-Comune; caldeggia un tavolo per evitare sovrapposizioni di eventi a Sanremo; ricorda il suo passato da assessore provinciale al turismo; svela un sogno nel cassetto e annuncia una novità in arrivo.

