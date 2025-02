Sanremo: all'Istituto 'Pascoli' l'appuntamento con il 'Safer Internet Day' promosso dal locale Club per l'Unesco (Foto)

Ormai divenuto una sorta di evento collaterale durante la settimana del Festival della Canzone Italiana, anche quest’anno all’Agorà Schifani dell’Istituto Comprensivo Sanremo Levante, diretto dalla Dott.ssa Anna Maria Fogliarini all’interno della Scuola Secondaria di I Grado 'G. Pascoli', si è svolto l’evento nazionale di celebrazione del Safer Internet Day promosso dall’Istituto, dal Club per l’Unesco di Sanremo, dalla Fondazione Franchi, con la prestigiosa collaborazione della FICLU – Federazione Italiana delle Associazioni e dei Club per l’Unesco ela partecipazione ufficiale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria.

Da Sanremo, in presenza con le Classi Seconde della Scuola “G. Pascoli” e con in collegamento streaming circa 3.300 alunni dalla Liguria e da altre regioni d’Italia, è stato diffuso un messaggio positivo per una sana Educazione all’uso della Rete, dei social networks, dei videogiochi più popolari alla presenza di autorevoli esperti. L’incontro, moderato dal Professor Andrea Cartotto (nominato l’anno scorso tra i 100 Leader dell’Innovazione Educativa in Italia presso la Camera dei Deputati) ha visto numerose autorità intervenute per portare a Studenti e Docenti un affettuoso saluto: il Dottor Giulio Luzzi, nella sua qualità di Vice Presidente della Fondazione Franchi; l’Architetto Teresa Gualtieri, Presidente della FICLU (Federazione Italiana delle Associazioni e dei Club per l’Unesco); il Dottor Roberto Campagna dell’USR Liguria, Dirigente dell’Ufficio V e dell’Ambito territoriale di Imperia; l’Ing. Ciro Esse, Presidente del Club per l’Unesco di Sanremo.

Per la città di Sanremo ha porto i saluti il Consigliere Comunale Vittorio Toesca insieme al Sindaco di Avigliana, Andrea Archinà. Spazio, dunque, come ogni anno all’intervento dell’Ing. Roberto Surlinelli, Direttore Tecnico Superiore del COSC Liguria (Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica) che ha parlato sempre in maniera chiara ed amichevole a Studentesse e Studenti di come in Rete non sia corretto utilizzare l’aggettivo “virtuale” e di come, soprattutto, ogni contenuto pubblicato su Internet rimanga in una sorta di memoria collettiva per sempre. Attenzione anche all’uso di applicazioni di messaggistica immediata come Whatsapp e Social: su questo si sono incentrate le interessate e pertinenti domande dei ragazzi, condivise dal Prof. Cartotto con l’Ing. Surlinelli e con gli ospiti intervenuti.